Москва26 июл Вести.В России иностранные работники должны будут содержать себя и членов своих семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, если иностранец работает одновременно в нескольких субъектах РФ, то расчет будет вестись по наибольшему уровню прожиточному минимуму. Однако, размер такой величины должен быть не выше среднемесячной начисленной зарплаты в соответствующем регионе.

Кроме того, вводится механизм контроля за доходами мигрантов. От налоговых органов в МВД будут поступать данные о доходах иностранцев за периоды в три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. От Соцфонда РФ в министерство будут отправляться сведения о трудовой деятельности иностранного работника.

Если доходы такого работника будут ниже установленного уровня, то его трудовой договор будет считаться прекращенным. Также будет сокращен и срок пребывания иностранца в России.