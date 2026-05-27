В России ввели новые обязанности для медицинских организаций по мигрантам Медучреждения России обязали передавать данные о мигрантах в МВД

Москва27 мая Вести.Государственная дума приняла ряд федеральных законов, направленных на усиление контроля за иностранными гражданами, находящимися на территории России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Согласно новым нормам, медицинские организации будут обязаны в течение 24 часов передавать информацию о результатах обследований мигрантов в государственные органы. Данные об оформленных медицинских заключениях будут направляться в МВД России, а сведения о выявленных инфекционных заболеваниях – в Роспотребнадзор.

Володин отметил, что такие меры позволят оперативно реагировать на нарушения и принимать решения в отношении иностранных граждан. По его словам, в случае выявления инфекционного заболевания мигрант может быть депортирован в кратчайшие сроки.

Сейчас иностранные граждане при въезде в Россию обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие наркотических и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний. Новый пакет законов устанавливает, что за невыполнение этого требования наступает административная ответственность. Нарушителям грозит крупный денежный штраф до 50 тысяч рублей, а также возможное выдворение из РФ по решению судебных органов.