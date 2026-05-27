Мигранты будут проходить медосмотр в течение 30 дней после въезда в РФ

Москва27 мая Вести.Госдума приняла закон, согласно которому мигранты, приехавшие в Россию на период более трех месяцев, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в РФ. Ранее это нужно было сделать в течение 90 дней, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Сокращается обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех мигрантов, приехавших в нашу страну на период более трех месяцев отметил он

Медосвидетельствование предлагают осуществлять за счет средств иностранных граждан или за счет средств работодателей и заказчиков работ.

Мигранты должны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных препаратов без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции.

Повторный медосмотр необходимо проходить ежегодно.

Володин также сообщил, что штраф за отказ мигранта от медосмотра составит до 50 тыс. рублей.

Кроме того, согласно новым нормам, направленным на усиление контроля за иностранными гражданами, находящимися на территории России, медицинские организации будут обязаны в течение 24 часов передавать информацию о результатах обследований мигрантов в государственные органы.