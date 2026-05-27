В России ввели штрафы для мигрантов за уклонение от медосмотра

Москва27 мая Вести.В России утвержден пакет федеральных законов, направленных на усиление контроля за мигрантами. Документы вводят новые меры воздействия в отношении лиц, уклоняющихся от обязательных процедур контроля состояния здоровья.

Согласно действующим нормам, иностранные граждане при въезде в РФ обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие факта употребления наркотических и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний.

Новый пакет законов устанавливает, что за невыполнение этого требования наступает административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Нарушителям грозит крупный денежный штраф до 50 тыс. рублей, а также возможное выдворение из нашей страны по решению судебных органов.