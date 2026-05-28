Депутат Матвеев указал на миллионные убытки от медуслуг для мигрантов

Москва28 мая Вести.Убытки российских медучреждений от услуг для мигрантов следует компенсировать ужесточением контроля на наличие у них медицинского страхового полиса. Такое предложение озвучил в беседе с ИС "Вести" депутат Госдумы РФ, доктор исторических наук Михаил Матвеев.

Он обратил внимание, что россияне, отправляясь за границу, приобретают полис. Такая практика, по его словам, не распространена у мигрантов.

К нам едут миллионы людей, которые должны приобретать полисы, но на границе их никто об этом не спрашивает. Я вносил такой законопроект в 2023 году, его тогда отклонили с формулировкой, что он носит избыточный характер, но статистика, которую мы собрали по регионам, показывает, что от 6 до 8 млрд в год наши медицинские учреждения теряют от того, что оказывают бесплатную медицинскую помощь мигрантам. У нас родовспоможение, травмы, инфекционные заболевания и так далее по закону оказываются бесплатно сказал Матвеев

По словам депутата, эти расходы не компенсируются.

Это просто убытки медучреждений. И, конечно, с таким большим количеством мигрантов, по официальным данным, около 6 миллионов, надо, наверное, эту "дырку" тоже как-то заделать резюмировал он

Госдума ужесточила правила медосвидетельствования мигрантов: новый законопроект сокращает срок для прохождения обязательного медосмотра с 90 до 30 дней и вводит штрафы за уклонение от таких медосмотров.