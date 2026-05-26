Москва26 мая Вести.Наведение порядка в миграционной сфере является закономерным и правильным, заявил в комментарии ИС "Вести" зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

При этом, отметил он, существенное повышение пошлин для мигрантов может привести к тому, что часть из них уйдет в тень. На днях в Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который предполагает резкое повышение пошлин за оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства. Размер некоторых пошлин для мигрантов может вырасти в 12 раз.

Здесь есть два обстоятельства. Первое связано с тем, что наведение порядка подразумевает работу с теми, кто ответственно приезжает в нашу страну и настроен на работу. Если человек настроен на работу, у него есть источник дохода, то для него пошлина является посильной. Когда речь идет о том, что объявление о пошлинах касается тех, кто уже в стране находится, может быть, часть из них захочет перейти в тень. И вторая составляющая - это бюджет. Сейчас с бюджетом положение достаточно напряженное, поэтому все-таки начали считать деньги сказал Матвеев

Ранее в Госдуме заявили о расширении перечня оснований для депортации мигрантов.