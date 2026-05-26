Москва26 мая Вести.Ужесточение условий для членов семей мигрантов в РФ могло повлиять и на статистику преступности. Такое мнение ИС "Вести" высказал зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Ранее в МВД РФ отмечали, что количество преступлений, совершенных мигрантами за три месяца 2026 года, сократилось почти на 40% по сравнению с прошлогодним показателем.

У нас ужесточились экономические условия привлечения семей. Сейчас, если мигрант привозит с собой семью, то он должен за каждого члена семьи ежемесячно вносить, так скажем, авансовый платеж. И это приводит, безусловно, к сокращению количества семей [мигрантов]. Думаю, та статистика по снижению правонарушений и преступлений в значительной степени связана с сокращением членов семей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал о подростковой преступности, в том числе, со стороны детей-мигрантов. Очень много преступлений они совершают, и в том числе тяжких. И поэтому, чем меньше будет тех людей, которые являются своеобразным балластом для экономики, тем лучше сказал Матвеев

В Госдуме РФ на следующей неделе будут рассмотрены законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики, в частности, будет обсуждаться инициатива о повышении налоговых пошлин для мигрантов.