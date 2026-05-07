Москва7 маяВести.В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Его рассмотрят в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о передаче МВД полномочий по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые смогут получать ВНЖ в упрощенном порядке или работать вне квот.
Наделение Министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контрольотметил Володин
Спикер ГД напомнил, что ранее перечень таких профессий уже был существенно сокращен — с более чем 200 до 29 специальностей.
По его словам, дальнейшее расширение полномочий МВД необходимо для системного подхода к миграционной политике и усиления контроля в этой сфере.