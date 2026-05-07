В Госдуме обсудят расширение полномочий МВД в сфере трудовой миграции

Госдума рассмотрит передачу МВД части полномочий Минтруда по мигрантам В Госдуме обсудят расширение полномочий МВД в сфере трудовой миграции

Москва7 мая Вести.В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Его рассмотрят в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Речь идет о передаче МВД полномочий по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые смогут получать ВНЖ в упрощенном порядке или работать вне квот.

Наделение Министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль отметил Володин



Спикер ГД напомнил, что ранее перечень таких профессий уже был существенно сокращен — с более чем 200 до 29 специальностей.

По его словам, дальнейшее расширение полномочий МВД необходимо для системного подхода к миграционной политике и усиления контроля в этой сфере.