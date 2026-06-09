ГД одобрила проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов Госдума одобрила проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

Москва9 июн Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается передать МВД России полномочия по утверждению перечней профессий для трудовых мигрантов. Об этом говорится в заявлении на сайте ГД.

Инициативой предлагается передать Министерству внутренних дел полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые имеют право на получение вида на жительство в РФ в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.

Как заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас большая часть вопросов миграционной политики находится в ведении МВД. Дополнительные полномочия для ведомства в области трудовой миграции позволят усилить государственный контроль за ней. Это, как заметил Володин, будет способствовать дальнейшему наведению порядка в указанной сфере.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство РФ.