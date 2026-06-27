Володин обеспокоен ситуацией с работающими в здравоохранении мигрантами Володин: ситуация с работающими в здравоохранении мигрантами вызывает вопросы

Москва27 июн Вести.Ситуация с мигрантами, которые могут устроиться на работу, в том числе в сфере здравоохранения, вне квоты на выдачу им соответствующих разрешений, вызывает вопросы и обеспокоенность. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Перечень профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу разрешений на работы, все еще включает 192 специальности, среди которых 84 приходятся на сферу здравоохранения, отметил он.

Остается перечень профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу им разрешений на работу. Он по-прежнему включает 192 специальности. В том числе 38 должностей врачей и 46 — среднего медицинского персонала. Это вызывает вопросы и обеспокоенность. Особенно в сфере здравоохранения написал Володин в MAX

Он привел данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2025 году в 27 регионах РФ пресечены нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом, а в 17 регионах такие специалисты были трудоустроены без обязательного подтверждения квалификации.

Депутаты собираются вмешаться в эту ситуацию и рассмотреть вопрос на Совете Госдумы, сообщил Володин.

10 июня Госдума приняла ряд законов в рамках совершенствования миграционной политики, в том числе увеличила налоговые пошлины для мигрантов. В частности, пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличена до 15 тыс. рублей за специалиста.