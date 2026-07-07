Москва7 июл Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг критике работу Министерства труда и социальной защиты РФ по привлечению мигрантов. Соответствующее заявление он сделал в ходе обсуждения законопроекта, который передаёт часть полномочий в сфере миграции Министерству внутренних дел.



Принятый Госдумой закон закрепляет за МВД России право утверждать перечень профессий, по которым квалифицированные иностранные специалисты смогут получать вид на жительство в упрощённом порядке и работать в России без учёта установленных квот.



Володин, комментируя принятые нормы, сослался на данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым в некоторых регионах были выявлены случаи трудоустройства иностранных работников без подтверждения необходимой квалификации.

Мы считаем, что перечень этих специальностей должен быть сокращён до минимума. Надо готовить свои кадры заявил Володин

Председатель Госдумы адресовал это заявление министру труда Антону Котякову, выражая недовольство допущенными Минтрудом ошибками.