Мигрантов хотят выдворять из России за дискриминацию по национальному признаку Володин: мигрантов смогут выдворять за дискриминацию по национальности

Москва6 июл Вести.Дискриминация по признаку пола, цвета кожи, национальности и другим критериям станет поводом для выдворения мигрантов из Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володина в своем аккаунте в мессенджере MAX.

По его словам, на этой неделе Госдума продолжит рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. В том числе предлагается расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане, помимо штрафа, будут подлежать депортации.

Перечень правонарушений дополнят…дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и т.д. написал Володин

Кроме того, по его словам, перечень таких правонарушений дополнит неповиновение требованию военнослужащего, охраняющего государственную границу РФ.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил применять к трудовым мигрантам принцип трех "П" — "пришел, поработал, попрощался".