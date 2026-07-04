Москва4 июл Вести.К трудовым мигрантам необходимо применять принцип трех "П" — "пришел, поработал, попрощался", считает руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов. Об этом он заявил на съезде партии, его слова приводит Telegram-канал "Абзац".

По мнению депутата, иностранные граждане должны приезжать в Россию исключительно для работы и покидать страну после завершения трудовой деятельности.

Если уж кому-то действительно необходимо [приехать в Россию], пусть действует по принципу трех "П": пришел, поработал, попрощался считает парламентарий

Миронов также заявил, что, по его оценке, менее 30% мигрантов приезжают в Россию именно с целью трудоустройства. В связи с этим он усомнился в необходимости пребывания в стране остальных иностранных граждан.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД навести порядок в вопросе специальностей, по которым мигранты могут работать в РФ вне квоты на разрешения.