Миронов предложил ввести льготы для возвращающихся в РФ русских Депутат Миронов призвал запустить госпрограмму по возвращению русских в Россию

Москва25 июн Вести.Глава думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru выступил с инициативой создания государственной программы по возвращению этнических русских в Россию. По его мнению, для репатриантов необходимо предусмотреть льготы и преференции, которые будут способствовать их переезду и адаптации.

Парламентарий заявил, что за пределами России проживают миллионы этнических русских, которых следует рассматривать как потенциальных участников программ переселения. По его словам, работа в этом направлении уже ведется благодаря указу президента России Владимира Путина о репатриации, однако существующие механизмы требуют дальнейшего совершенствования.

Миронов также предложил пересмотреть действующее определение понятия "соотечественник" и обновить соответствующий закон, принятый в 1999 году. По его мнению, нормативная база должна в большей степени учитывать задачи по возвращению этнических русских на историческую родину.

Депутат напомнил, что по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию уже прибыли более 1,2 млн человек. Вместе с тем он отметил необходимость анализа состава участников программы, включая их происхождение и страны выезда.

По мнению Миронова, дополнительные меры поддержки и отдельная государственная программа могли бы способствовать увеличению числа желающих переехать в Россию на постоянное место жительства.