Москва30 июл Вести.Если иностранный гражданин совершает преступление, вся его семья должна быть немедленно депортирована из России. Такое предложение информационной службе "Вести" озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик также отметил, что даже человек с погашенной судимостью не должен иметь права въезда в Россию.

Смотрите, у нас человек с судимостью, мигрант, если он там погасил судимость – welcome, иди к нам. С какого перепугу? Ты преступник. Мало ли что ты судимость погасил. Зачем ты нам здесь нужен? У нас предложение очень простое. Мы считаем, если мигрант совершил преступление, он должен ответить по всей строгости закона по российскому, а вся его семья, весь его клан немедленно депортированы из России. Пускай будет круговая порука, пускай отвечает за своих