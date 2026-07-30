Москва30 июл Вести.После трагедии в "Крокус Сити Холле" Госдума приняла более 30 законов, ужесточающих миграционную политику, и работа в этом направлении должна быть продолжена. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью информационной службе "Вести".

Миронов подчеркнул, что до событий в "Крокусе" его партия неоднократно призывала навести порядок в миграционной сфере, но эти призывы не были услышаны.

Я назову вещи своими именами: до событий печальных в "Крокус Сити" мы криком кричали, что надо наводить порядок, нас не слышали. После этого вот на сегодняшний день Госдума приняла более 30 законов. Там есть очень неправильные. Ну, например, сейчас полиция может без суда, в случае необходимости, депортировать любого мигранта. Но здесь, конечно, нужно продолжать эту работу заявил он

Депутат также высказался о необходимости ужесточения правил въезда для семей мигрантов.

У нас МВД разработало новый закон, как они называют, без патентной системы прямого найма. Замечательно. Только с какого перепугу семьи можно ввозить? Вот в нашей дружеской Белоруссии там очень просто. Если тебе нужны люди, докажи, что белорусы не смогут это сделать. Хорошо, доказал – приезжают только мужчины, без всяких семей. В чистом поле строят им времянку. Отработал, получил деньги, уехал, до свидания. Зачем нам семьи? Ну, я назову цифру. У нас только семьи из Таджикистана примерно за прошлый год выкачали 100 млрд рублей из нашего бюджета. С какого перепугу? Лучше бы мы нашим гражданам все это дали. И здесь, конечно, такая работа будет продолжена сказал Миронов

Ранее он заявил, что к трудовым мигрантам необходимо применять принцип трех "П" – "пришел, поработал, попрощался".