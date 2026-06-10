Москва10 июн Вести.Увеличение пошлин для мигрантов – это правильно, но останавливаться не нужно. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, важно, что процесс по регулированию миграционной политики идет.

Дело в том, что много лет мы говорили о необходимости регулировать миграционные потоки. То, что сегодня увеличили пошлины в разы для мигрантов, это правильно, но не надо останавливаться. То, что мы передали некоторые функции МВД миграционные, тоже правильно. Но вот давнишние наши предложения. Первое. Если мигрант нарушил закон, он должен ответить по всей строгости закона перед российским судом, а вся его семья, весь клан [должен быть] немедленно депортирован из России. Пускай будет круговая порука пояснил он

Миронов также напомнил, что только 28% въезжающих в РФ собираются работать.

Я так по-простому скажу: зачем остальные сюда едут? Мы что, хотим, чтобы наши граждане чувствовали себя безопасно? Мы хотим, чтобы наши девушки спокойно ходили по улицам, чтоб к ним не цеплялись эти "лелики", да? Мы не хотим, чтобы они подвергались насилию. В этой связи нужно ужесточать сказал депутат

10 июня в Госдуме приняли ряд законов в рамках совершенствования миграционной политики, в их числе – увеличения в разы налоговых пошлин для мигрантов. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин.