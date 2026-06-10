Москва10 июн Вести.Повышение налоговых пошлин для мигрантов, ранее одобренное депутатами Госдумы, отражает запрос общества. Тема мигрантов является животрепещущей для россиян, заявил ИС "Вести" доктор политических наук, руководитель направления "Миграция" Центра имени Столыпина Президентской академии Михаил Бурда.

Миграция – это не только экономическая выгода, а это, в общем-то, [вопрос] национальной безопасности, неконтролируемая миграция таит в себе достаточно существенные риски. Понятное дело, что миграционная тематика достаточно животрепещущая, актуальная сказал он

Эксперт отметил, что парламентарии всех думских партий вовлечены в обсуждение данной тематики.

Депутаты партий активно ее продвигают, потому что это то, что волнует население и что может дать дополнительные проценты каждой из политических партий [на предстоящих выборах]. Это классика общественного запроса: общество культивирует запрос, не самостоятельно пытается решать незаконными мерами, а обращается к институтам власти, к депутатам, которые принимают соответствующие решения добавил Бурда

В среду, 10 июня, Госдума приняла закон о кратном росте госпошлин для мигрантов. Так, при оформлении российского гражданства мигранты теперь должны будут заплатить 50 тысяч рублей, что в 12 раз больше предыдущей пошлины.