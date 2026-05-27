Мигрантам в РФ придется платить больше: в Госдуме назвали причину В Госдуме объяснили, почему поддерживают повышение пошлин для мигрантов

Москва27 мая Вести.Проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов был принят Госдумой в первом чтении на заседании 26 мая. Как пояснил ИС "Вести" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, рост размера пошлин обусловлен рядом факторов.

В частности, отметил он, в других странах подобные пошлины в разы выше. Кроме того, данные средства станут дополнительным источником дохода бюджета.

Сегодня размер пошлины один, и он увеличивается. Кстати, если сравнить размер пошлины в России с другими странами, то он во многих странах уже давно в разы выше, чем у нас. Ну и, конечно, это дополнительный источник дохода для бюджета. Речь идет о пошлинах на разрешение на временное проживание, вид на жительство, и паспорт. Еще раз хочу подчеркнуть, это касается не граждан Российской Федерации сказал Нилов

Ранее парламентарий Михаил Матвеев заявил, что наведение порядка в миграционной сфере России является закономерным и правильным.