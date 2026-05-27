Депутат Нилов рассказал о новой инициативе по социальному стажу для мигрантов

Москва27 мая Вести.Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ИС "Вести" рассказал о новом проекте по формированию социального стажа для мигрантов.

По словам депутата, условия формирования пособий по временной нетрудоспособности для мигрантов сейчас несправедливые, поэтому их стоит пересмотреть.

Наличие миграционных документов позволяет иностранным гражданам сегодня трудоустроиться, на следующий день заболеть и при этом получать больничный. Аналогично с тем, как получает больничный гражданин Российской Федерации. При этом не заработано никакого социального стажа… Наше предложение – это наличие обязательного социального стажа полгода. Только потом можно уже получать больничные выплаты объяснил Нилов

Он добавил, что эта инициатива сейчас вышла на "финишную прямую" в правительстве.

Госдума в первом чтении приняла два законопроекта, касающиеся увеличения пошлин для мигрантов.