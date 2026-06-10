Володин: в ГД приняли закон, в разы увеличивающий пошлины для мигрантов

Володин: Госдума в разы увеличила налоговые пошлины для мигрантов Володин: в ГД приняли закон, в разы увеличивающий пошлины для мигрантов

Москва10 июн Вести.В Госдуме приняли ряд законов в рамках совершенствования миграционной политики, в их числе – увеличения в разы налоговых пошлин для мигрантов, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что при оформлении российского гражданства мигранты теперь должны будут 50 тысяч рублей, что в 12 раз больше предыдущей пошлины, при оформлении разрешения на временное проживание – 15 тысяч рублей (в восемь раз), а при оформлении вида на жительство – 30 тысяч рублей (в 5 раз).

Кроме того, пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов увеличена до 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Володин отметил, что теперь часть полномочий Минтруда в вопросе регулирования трудовой миграции планируется передать МВД.

Так, в первом чтении приняли законопроект, согласно которому утверждается перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощённом порядке и трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.

Председатель Госдумы подчеркнул, что эти решения направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики.