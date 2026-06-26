Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов Путин подписал закон об увеличении пошлин для мигрантов

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал законопроект об увеличении стоимости пошлин для мигрантов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения предусматривают повышение пошлины при оформлении российского гражданства с 4,2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 тыс. рублей, при оформлении вида на жительство – с 6 до 30 тыс. рублей. Кроме того, увеличена стоимость пошлины на выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тыс. рублей за человека.

Закон также освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ.

27 мая сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому мигранты, приехавшие в Россию на период более трех месяцев, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в РФ.