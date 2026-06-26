Москва26 июнВести.Президент России Владимир Путин подписал законопроект об увеличении стоимости пошлин для мигрантов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Изменения предусматривают повышение пошлины при оформлении российского гражданства с 4,2 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 тыс. рублей, при оформлении вида на жительство – с 6 до 30 тыс. рублей. Кроме того, увеличена стоимость пошлины на выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тыс. рублей за человека.
Закон также освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ.
27 мая сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому мигранты, приехавшие в Россию на период более трех месяцев, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в РФ.