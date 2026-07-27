Иностранцы в РФ при подаче заявления на услуги заплатят повышенную госпошлину

Миграционные услуги для иностранцев в России кратно подорожали Иностранцы в РФ при подаче заявления на услуги заплатят повышенную госпошлину

Москва27 июл Вести.Для иностранных граждан, обращающихся за миграционными услугами в России, вступили в силу новые, значительно повышенные размеры государственных пошлин, сообщили ТАСС в миграционной службе МВД РФ.

Оформление визы для многократного пересечения границы будет стоить 6 тысяч рублей. Выдача приглашения на въезд обойдется в 8 тысяч рублей. Получение вида на жительство будет стоить 30 тысяч рублей.

За разрешение на временное проживание придется заплатить 15 тысяч рублей, а в случае оформления в целях получения образования — 8 тысяч рублей.

Выдача разрешения на привлечение иностранных работников составит 15 тысяч рублей за каждого иностранца. Оформление разрешения на работу будет стоить 5 тысяч рублей, а прием в гражданство РФ или выход из него — 50 тысяч рублей.

Миграционная служба отметила, что иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в России в период специальной военной операции (СВО) сроком от 1 года, освобождаются от уплаты пошлин за оформление РВП, ВНЖ и гражданства.

Реквизиты для оплаты госпошлин различаются в зависимости от региона и вида услуги. Их можно найти на официальном сайте МВД России, в банковских терминалах и мобильных приложениях, а также в информационных киосках в подразделениях по вопросам миграции.

Кроме того, иностранцы имеют право вернуть уплаченную госпошлину в течение трех лет с момента оплаты. Это возможно в случае переплаты, если сумма пошлины превышает установленную законодательством, отказа от подачи заявления после оплаты, а также при возвращении заявления без рассмотрения уполномоченным органом.

Вместе с этим, если в предоставлении услуги отказано по существу (например, из-за непогашенной судимости), то возврат пошлины не предусмотрен.

Для возврата средств, который осуществляется в течение месяца, необходимо подать заявление в подразделение по вопросам миграции, приложив оригинал квитанции.

26 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что повышение пошлин для иностранцев каждый год будет дополнительно приносить федеральному бюджету свыше 15 миллиардов рублей.