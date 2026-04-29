РИА Новости: пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для граждан РФ почти в 15 раз

Россиянам придется заплатить в 15 раз больше за турецкий ВНЖ РИА Новости: пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для граждан РФ почти в 15 раз

Москва29 апр Вести.Стоимость оформления вида на жительство для граждан России в Турции возросла почти в 15 раз. Теперь годовой туристический ВНЖ стоит не менее 620 долларов. Об этом РИА Новости рассказали юристы, специализирующиеся на подготовке документов для ВНЖ.

Пошлина состоит из двух частей: сбора за оформление карточки, который составляет 964 лиры или 21 доллар, и сбора за вид на жительство. В конце 2025 года корреспондент РИА Новости заплатил пошлину в размере 1875 лир, а к январю следующего года её стоимость превысила 2 тысячи лир. Для детей размер пошлины меньше примерно на 25%.

Сумма пошлины для оформления ВНЖ на два года со вчерашнего дня составляет 57 тысяч 899 лир (1284 доллара. — Прим. ред.) за взрослого россиянина вместо 6,5 тысяч лир (144 доллара. — Прим. ред.), на один год – более 28 тысяч лир (620 долларов. — Прим. ред.) вместо 2 тысяч (44 доллара. — Прим. ред.), такие суммы отображаются в анкетах подающих заявки сказали собеседники агентства

Стоимость вида на жительство для несовершеннолетнего гражданина России теперь составляет свыше 29,4 тысячи лир, что эквивалентно примерно 637 долларам.

Служба поддержки иностранцев при Департаменте миграции не дала комментариев РИА Новости относительно повышения пошлины. Там пояснили, что "ее размер зависит от типа ВНЖ, гражданства иностранца, возраста и прочих факторов".

Ранее сообщалось, что Эстония готовит запрет россиянам с ВНЖ на приобретение недвижимости.