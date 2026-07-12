В Турции предупредили о росте цен на пересадку волос с конца лета

Россиян ждет подорожание пересадки волос в турецких клиниках В Турции предупредили о росте цен на пересадку волос с конца лета

Москва12 июл Вести.Стоимость пересадки волос в турецких клиниках, популярных среди россиян, с августа вырастет на несколько сотен долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей медицинских центров в Стамбуле.

По данным агентства, до конца июля процедура стоит около 2,3 тысячи долларов, но с августа цена увеличится до 2,7–3 тысяч долларов.

Как пояснили в одной из клиник, подорожание связано с сезонным фактором: летом спрос на процедуру традиционно ниже, в холодное время года число пациентов увеличивается.

В стоимость обычно входят сама операция, медикаменты, проживание в двухместном номере отеля, завтраки, трансферы между аэропортом, клиникой и гостиницей, услуги персонального переводчика, предоперационные обследования, плазмотерапия и средства по уходу за волосами.

При выраженной степени облысения пациентам может потребоваться повторная пересадка через 10–12 месяцев после первой операции по технологии DHI.

Дополнительно клиентам необходимо учитывать расходы на перелет. В июле авиабилеты из Москвы в Стамбул и обратно стоят в среднем 25–35 тысяч рублей.

Если пациенту не требуются услуги переводчика и проживание в гостинице, стоимость процедуры составит около 1,9–2,2 тысячи долларов до августа–сентября.

Ранее дерматолог объяснил, о чем свидетельствует обильное выпадение волос. По его словам, телогеновая алопеция становится реакцией организма на внешние факторы.