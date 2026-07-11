Незадолго до смерти в Таиланде актера Дмитрия Брейкина нашли с кровотечением

Мама актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде Незадолго до смерти в Таиланде актера Дмитрия Брейкина нашли с кровотечением

Москва11 июл Вести.27-летний актер Дмитрий Брейкин, о смерти которого сообщили в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского, скончался в Таиланде в результате желудочного кровотечения. Об этом aif.ru рассказала его мама Татьяна.

По словам женщины, перед смертью Дмитрий пошел один в местный бар.

Нашли его возле торгового центра в 4 утра, неопознанный иностранный гражданин без сознания, доставили в госпиталь... судороги, кровотечение. В 13 часов запись о том, что человека не стало. До этого вечером он от друзей поехал один в бар. Всегда сам все, один приводятся слова Татьяны

На данный момент семья решает вопрос о транспортировке тела в Россию.

Дмитрий Брейкин играл в театре и снимался в кино. Среди известных работ: роли в сериалах "Тайны следствия" и "Лихач".