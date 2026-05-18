Москва18 маяВести.70-летний россиянин Владимир Князев, страдавший потерей памяти, скончался в Таиланде, так и не улетев на родину. Об этом сообщила администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
Шерстобоева рассказала РИА Новости, что в марте волонтеры обнаружили пожилого мужчину на крыльце госпиталя Вачира. Он был полностью раздет и разговаривал сам с собой.
Позднее русскоговорящий психиатр диагностировал у него деменцию второй степени. По словам Шерстобоевой, родственников россиянина в России нашли. Однако дочь отказалась от предложенной помощи в организации сборов на транспортировку отца.
Для сборов на такого пожилого пациента наших сил не хватит, нужна федеральная огласка, поэтому я договорилась о сюжете на ТВ. К сожалению, дочь отказалась. Пока суть да дело, дедушка умерсказала администратор сообщества
Прах Князева удалось вывезти с Пхукета в Россию.
Ранее стало известно о пропаже журналиста из Москвы после лечения в медклинике Бангкока. Как отмечалось, мужчина вел себя странно, а также потерял деньги и документы.