"РГ": в Бангкоке после лечения в местной клинике пропал журналист из Москвы

В Таиланде после лечения в местной клинике без вести пропал журналист из Москвы "РГ": в Бангкоке после лечения в местной клинике пропал журналист из Москвы

Москва11 мая Вести.Журналист из Москвы без вести пропал в Таиланде после лечения в местной клинике, пишет "РГ" со ссылкой на информированный источник.

Он сообщил изданию, что 38-летний Андрей С. прилетел в Бангкок из Вьетнама и поселился в одном из отелей на Кхаосан роуд.

От слишком острой пищи у россиянина появились проблемы со здоровьем, и он обратился в местную больницу.

Журналист из Москвы без вести пропал в Таиланде... После лечения с Андреем что-то произошло говорится в сообщении

По словам соотечественников, которые видели его на майских праздниках, мужчина вел себя странно и рассказывал, что потерял деньги и документы.

Как стало известно позже, человека, похожего на Андрея, видели полицейские. Им он также сообщил о пропаже денег и документов. Россиянина отвезли к зданию посольства РФ, но оно было закрыто из-за праздников, говорится в публикации.

О дальнейшей судьбе москвича информации пока нет, на его поиски в Бангкок вылетели родственники. Кроме того, мужчину ищут волонтеры, а по городу расклеены ориентировки.