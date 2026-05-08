Шеф-повара из России нашли в джунглях Камбоджи Россиянин Алексей Коротеев найден в джунглях Камбоджи в истощении

Москва8 мая Вести.Местные жители заметили в джунглях Камбоджи 38-летнего россиянина Алексея Коротеева, который обратился к ним с призывом о помощи. Об этом сообщает Мах-канал Baza.

Уточняется, что россиянин находился в истощенном состоянии.

В публикации говорится, что Коротеев родился в Барнауле, жил в Омске, где работал шеф-поваром и входил в Национальную гильдию шеф-поваров. В соцсетях он делился с подписчиками рецептами блюд и давал полезные советы по их приготовлению. Затем Алексей отправился в Камбожду: колесил на байке, исследовал джунгли и ночевал в гамаке. Соответствующие фото также выложены в его личном блоге. Однако в марте он перестал обновлять соцсети. Знакомые мужчины забили тревогу, опасаясь, что с ним произошла беда.

К счастью, история закончилась хорошо. Алексея нашли и передали в руки спасателей. По информации местных СМИ, он хотел обратиться в российское посольство за помощью. Его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего туриста из Московской области, получившего травму ноги.