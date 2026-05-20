Россиянин рассказал, как оказался в рабстве в скам-центре в Камбодже Российского шеф-повара похитили и заманили в рабство в Камбодже

Москва20 мая Вести.Российский шеф-повар Алексей Коротеев, искавший работу в Азии, попал в скам-центр в Камбодже, однако сумел вырваться и сбежать. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Мужчина нашел вакансию с помощью агента по трудоустройству, пообещавшего ему зарплату в пять тысяч долларов. По приезде в Пномпеню Коротеева встретил водитель и предложил ему бутылку воды, отпив из которой россиянин потерял сознание.

Очнулся он в помещении скам-центра, где у него забрали телефон и документы. Пострадавший поделился, что пленников заставляли работать до 18 часов в сутки, а за отказ или ошибки применяли физическое насилие.

Практически не кормили, воду давали, если только заскамил кого-то и тому подобное. Могли применить электрошок, били по пяткам. Иногда душили. Но лицо и тело не трогали. Почему? Да потому что многие парни там снимались на видео, может, еще как-то зарабатывали на контенте. Внешность не портили сообщил Коротеев

Спустя некоторое время ему удалось сбежать через окно в туалете. Мужчина добрался до побережья через джунгли, где его позже нашли местные.

Рыбаки накормили, напоили. Вызвали полицию. Те отвезли в больницу. А потом был допрос. Но толку? Я и сам не знаю, откуда сбежал. Просто шел наугад. В джунглях нет ориентиров. Такие конторы обычно либо на границе, либо под крышей военных считает мужчина

Сейчас россиянин восстанавливается после произошедшего. По его словам, он не знает, сколько времени провел в скам-центре, однако возвращаться в Россию пока не планирует и намерен продолжать поиск работы в Азии.

Ранее гражданка РФ, вернувшаяся из Мьянмы, рассказала о перепродаже рабов. Ее смогли спасти из скам-центра.