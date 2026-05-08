Москва8 маяВести.Мошеннические колл-центры в Мьянме функционируют как "фабрики смерти", рассказала РИА Новости гражданка России, ранее освобожденная из одного из таких объектов.
Неоднократно сообщалось, что в странах Юго-Восточной Азии, например, в Мьянме, действуют преступные организации, которые обманом вовлекают людей, среди которых россияне, обещаниями высокооплачиваемой работы.
По прибытии у них изымают документы и под угрозой физической расправы принуждают участвовать в международных схемах кибермошенничества.
Собеседница агентства поделилась, что после попадания в такой центр ее содержали в изолированном поселении, где она была лишена свободы передвижения и не имела представления о своем будущем.
Я провела много дней в закрытом повстанческом поселении, где были только местные жители и круглосуточная охрана. Мне нельзя было выходить, никакой ясной информации не былоотметила россиянка
По ее словам, среди удерживаемых были не только граждане России и стран СНГ, но и представители других государств.
В целом это огромный конвейер смертирезюмировала собеседница агентства
6 мая стало известно, что россиянки, которые попали в скам-центры в Мьянме, отправились на Родину.