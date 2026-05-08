"Конвейер смерти": освобожденная россиянка о невольничьих центрах в Мьянме Освобожденная россиянка назвала скам-центры в Мьянме конвейером смерти

Москва8 мая Вести.Мошеннические колл-центры в Мьянме функционируют как "фабрики смерти", рассказала РИА Новости гражданка России, ранее освобожденная из одного из таких объектов.

Неоднократно сообщалось, что в странах Юго-Восточной Азии, например, в Мьянме, действуют преступные организации, которые обманом вовлекают людей, среди которых россияне, обещаниями высокооплачиваемой работы.

По прибытии у них изымают документы и под угрозой физической расправы принуждают участвовать в международных схемах кибермошенничества.

Собеседница агентства поделилась, что после попадания в такой центр ее содержали в изолированном поселении, где она была лишена свободы передвижения и не имела представления о своем будущем.

Я провела много дней в закрытом повстанческом поселении, где были только местные жители и круглосуточная охрана. Мне нельзя было выходить, никакой ясной информации не было отметила россиянка

По ее словам, среди удерживаемых были не только граждане России и стран СНГ, но и представители других государств.

В целом это огромный конвейер смерти резюмировала собеседница агентства

6 мая стало известно, что россиянки, которые попали в скам-центры в Мьянме, отправились на Родину.