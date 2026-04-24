Москва24 апр Вести.Россиянка, похищенная мошенниками в Мьянме в начале апреля, освобождена, сообщил РБК президент Единого центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, девушка была похищена после предложения высокооплачиваемой работы переводчиком в крупной таиландской компании. У россиянки отобрали документы, девушку пытались заставить работать в мошенническом центре. Она находилась в плену на протяжении нескольких недель, операцию по освобождению похищенной провели армейское подразделение Мьянмы при сотрудничестве ЕКЦС, МИД и МВД РФ.

Сейчас наша соотечественница находится в тяжелых условиях центра временного содержания иностранных граждан республики сказал Мельников изданию

Он напомнил, что в подобных центрах находятся еще десятки тысяч людей, среди которых есть и граждане России.

Мельников указал на необходимость создать институт уполномоченного по правам соотечественников за рубежом и рабочие группы по борьбе с торговлей людьми. Соответствующие предложения он планирует направить в ГД.

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов сообщал, что в мошенническом колл-центре на территории страны удерживается еще одна россиянка. Тогда он также заявлял, что российская дипмиссия направила мьянманским властям запрос об оказании содействия в поиске и освобождении девушки.