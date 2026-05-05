Москва5 маяВести.Две россиянки, освобожденные из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства России в Таиланде для последующего возвращения в РФ. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Янгоне.
Передача гражданок РФ состоялась при участии сотрудников российского посольства в Мьянме и МВД России. В операции также были задействованы дипломатические структуры и профильные органы стран пребывания, уточнили ТАСС в посольстве в Янгоне.
Состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических кол-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриациирассказали в посольстве
В диппредставительстве уточнили, что на всех этапах перемещения была обеспечена безопасность россиянок. Сейчас им предоставляется консульская помощь, а также оказывается содействие в оформлении документов для возвращения на родину.
Ранее сообщалось, что россиянку вызволили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Кроме того, в конце апреля стало известно об освобождении еще одной гражданки РФ, которую похитили мошенники в Мьянме.