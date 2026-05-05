Двух россиянок передали дипломатам после спасения в Мьянме Освобожденных в Мьянме россиянок передали дипломатам для возвращения домой

Москва5 мая Вести.Две россиянки, освобожденные из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства России в Таиланде для последующего возвращения в РФ. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Янгоне.

Передача гражданок РФ состоялась при участии сотрудников российского посольства в Мьянме и МВД России. В операции также были задействованы дипломатические структуры и профильные органы стран пребывания, уточнили ТАСС в посольстве в Янгоне.

Состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических кол-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриации рассказали в посольстве

В диппредставительстве уточнили, что на всех этапах перемещения была обеспечена безопасность россиянок. Сейчас им предоставляется консульская помощь, а также оказывается содействие в оформлении документов для возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что россиянку вызволили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Кроме того, в конце апреля стало известно об освобождении еще одной гражданки РФ, которую похитили мошенники в Мьянме.