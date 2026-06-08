Посольство РФ в Мьянме заявило о спасении россиянки из мошеннического кол-центра Посольство РФ в Мьянме: из мошеннического кол-центра освободили россиянку

Москва8 июн Вести.Гражданку России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме. Об этом сообщили в российском посольстве.

По словам представителей дипмиссии, россиянка спасена силами российского посольства, сотрудников МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и полиции республики.

В начале июня гражданке РФ удалось связаться с диппредставительством в Янгоне с просьбой оказать помощь в ее освобождении. В настоящее время соотечественница находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной отмечается в официальном Telegram-канале посольства

Уточняется, что в апреле пострадавшая получила предложение о трудоустройстве за рубежом, после чего она прибыла в Янгон из Таиланда. Она была доставлена в район города Мьявади штата Карен, где ее принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия.

Возвращение россиянки будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования соответствующей даты, подчеркнули в диппредставительстве России.

20 мая сообщалось, что российский шеф-повар Алексей Коротеев, искавший работу в Азии, попал в скам-центр в Камбодже, однако сумел вырваться и сбежать. По его словам, его заставляли работать до 18 часов в сутки, а за отказ или ошибки применяли физическое насилие.