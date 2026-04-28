Гражданка России освобождена в Мьянме из мошеннического колл-центра Посольство РФ: россиянка освобождена в Мьянме из мошеннического колл-центра

Москва28 апр Вести.Россиянка освобождена в Мьянме из мошеннического колл-центра. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

По итогам совместной работы сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур 20 апреля была освобождена гражданка России, ставшая жертвой интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая сказано в сообщении посольства​​​ в Telegram-канале

По информации дипломатов, в начале апреля гражданка РФ прибыла в Янгон с целью трудоустройства и была вывезена неизвестными в приграничный с Таиландом район Мьявади, где женщине предложили работу в одном из мошеннических колл-центров.

Участвовать в преступной деятельности гражданка отказалась и обратилась в МВД России, что позволило незамедлительно организовать мероприятия по ее вызволению проинформировали в дипмиссии

24 апреля стало известно об освобождении еще одной россиянки, похищенной мошенниками в Мьянме в начале апреля. По словам президента Единого центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, девушка была похищена после предложения высокооплачиваемой работы переводчиком в крупной таиландской компании.