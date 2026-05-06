Освобожденные из скам-центров в Мьянме россиянки отправились домой Консул РФ: освобожденные в Мьянме россиянки отправились домой

Москва6 мая Вести.Две россиянки, освобожденные из скам-центра в Мьянме, отправились в Россию. Об этом ИС "Вести" рассказал консул посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

Он также выразил благодарность властям Таиланда за помощь в освобождении гражданок РФ.

Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд хотело бы проинформировать об очередном успешном освобождении из мьянманских скам-центров двух гражданок России. Сегодня, 6 мая 2026 года, утром и вечером разными рейсами обе были отправлены в Российскую Федерацию. Выражаем благодарность таиландским властям. Также тесно координировали свои действия с посольством России в Мьянме, мьянманским посольством в Таиланде и таиландскими правоохранительными органами. Таким образом, это очередной случай успешного освобождения рассказал Ильин

Ранее сообщалось, что россиянки, которые попали в мошеннические колл-центры в Мьянме, были переданы в посольство РФ в Таиланде.