Выбравшаяся из центра мошенников в Мьянме россиянка находится в дипмиссии РФ

Освобожденную из колл-центра в Мьянме россиянку передали дипломатам в Таиланде Выбравшаяся из центра мошенников в Мьянме россиянка находится в дипмиссии РФ

Москва7 июл Вести.Освобожденную из центра мошенников в Мьянме россиянку передана российским дипломатам в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию посольства РФ в Мьянме.

Гражданка РФ, освобожденная 6 июня этого года из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, сегодня была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в начале июня гражданка России связалась с диппредставительством РФ в Янгоне с просьбой оказать помощь в освобождении из рабства. Ее принуждали работать в мошенническом кол-центре под угрозой применения физического насилия.