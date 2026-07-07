Москва7 июлВести.Освобожденную из центра мошенников в Мьянме россиянку передана российским дипломатам в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию посольства РФ в Мьянме.
Гражданка РФ, освобожденная 6 июня этого года из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, сегодня была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родинуговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в начале июня гражданка России связалась с диппредставительством РФ в Янгоне с просьбой оказать помощь в освобождении из рабства. Ее принуждали работать в мошенническом кол-центре под угрозой применения физического насилия.