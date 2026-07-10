В июне группу россиян освободили из мошеннических call-центров в Мьянме Лантратова: группу россиян освободили из мошеннических call-центров в Мьянме

Москва10 июл Вести.В июне 2026 года группу россиян вызволили из мошеннических call-центров на приграничных территориях Мьянмы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Заявление было сделано по итогам онлайн-встречи омбудсмена с коллегой из Мьянмы – председателем Национальной комиссии по правам человека Титом Линном Оуном. Освобождение россиян стало одной из тем обсуждения.

К сожалению, есть случаи, когда наших граждан обманом вовлекают в работу преступных call-центров на приграничных территориях Мьянмы. Мы уже успешно вызволили группу россиян в июне сказала она

Лантратова подчеркнула, что в таких вопросах необходимо работать на опережение. Так, стороны договорились совместно выработать комплекс мер, чтобы защитить людей в будущем.