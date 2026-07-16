Спасенная в Мьянме россиянка рассказала, что должна была не бросать свои соцсети

Освобожденная из колл-центра в Мьянме россиянка рассказала, что от нее требовали Спасенная в Мьянме россиянка рассказала, что должна была не бросать свои соцсети

Москва16 июл Вести.Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка рассказала РИА Новости, что ее заставляли поддерживать в соцсетях видимость, будто она живет обычную жизнь.

По словам собеседницы агентства, ее обманом вывезли в Мьянму, продали в закрытый мошеннический центр и заставляли участвовать в инвестиционных аферах. Иногда ей давали телефон, но все ее действия при этом были под контролем.

Я должна была заходить в социальные сети, публиковать фотографии и показывать, что продолжаю обычную жизнь. Иногда мне даже разрешали звонить маме. До сих пор она не знает всей правды о том, что со мной произошло сказала девушка

8 июля российское посольство в Таиланде сообщало, что россиянка, освобожденная из мьянманского мошеннического колл-центра возвращается на родину.