Москва16 июлВести.Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка рассказала РИА Новости, что ее заставляли поддерживать в соцсетях видимость, будто она живет обычную жизнь.
По словам собеседницы агентства, ее обманом вывезли в Мьянму, продали в закрытый мошеннический центр и заставляли участвовать в инвестиционных аферах. Иногда ей давали телефон, но все ее действия при этом были под контролем.
Я должна была заходить в социальные сети, публиковать фотографии и показывать, что продолжаю обычную жизнь. Иногда мне даже разрешали звонить маме. До сих пор она не знает всей правды о том, что со мной произошлосказала девушка
8 июля российское посольство в Таиланде сообщало, что россиянка, освобожденная из мьянманского мошеннического колл-центра возвращается на родину.