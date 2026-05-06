Москва6 мая Вести.Оказавшихся в рабстве людей могут перепродать криминальных группировкам или использовать для нелегального бизнеса. Об этом в беседе с РИА Новости РИА Новостирассказала россиянка, спасенная из скам-центра в Мьянме.

Она уточнила, что людей могут заманить в азиатские страны под видом трудоустройства, а затем отнять паспорт и лишить свободы.

Я откликнулась на вакансию в одном из Telegram-каналов. Это группы вроде "Работа в Таиланде", "Работа на Бали" - достаточно популярные площадки, где публикуются вакансии. Думаю, подобные объявления можно найти и в других Telegram-группах сообщила она

По ее рассказу, она быстро среагировала и забила тревогу, благодаря чему смогла вернуться в Россию. "Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах", - пояснила девушка.

Ранее сообщалось, что 20 апреля россиянку вызволили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Согласно сообщению посольства РФ, операция прошла успешно "благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур".