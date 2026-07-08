Россиянку, попавшую в ловушку мошенников в Мьянме, вернули домой Посольство: спасенная из колл-центра в Мьянме россиянка вылетела на родину

Москва8 июл Вести.Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка вылетела на родину. Об этом заявили в российском посольстве в Таиланде. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства, россиянка вылетела из бангкокского аэропорта Суваннапхум.

Гражданка РФ Анна Л. была доставлена в аэропорт Суваннапхум, где ее встретили сотрудники таиландской иммиграционной полиции, которые оказали ей содействие в возвращении на родину сказали в посольстве

8 июня сообщалось, что россиянку спасли из мошеннического колл-центра в Мьянме. Пострадавшая получила предложение о трудоустройстве за рубежом, однако по приезде в район города Мьявади ее принудили к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия.