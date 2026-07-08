Москва8 июлВести.Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка вылетела на родину. Об этом заявили в российском посольстве в Таиланде. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства, россиянка вылетела из бангкокского аэропорта Суваннапхум.
Гражданка РФ Анна Л. была доставлена в аэропорт Суваннапхум, где ее встретили сотрудники таиландской иммиграционной полиции, которые оказали ей содействие в возвращении на родинусказали в посольстве
8 июня сообщалось, что россиянку спасли из мошеннического колл-центра в Мьянме. Пострадавшая получила предложение о трудоустройстве за рубежом, однако по приезде в район города Мьявади ее принудили к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия.