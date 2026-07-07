Песков: СВО продолжится, пока Киев не будет готов к мирному урегулированию

В Кремле рассказали, до какого момента продолжится СВО Песков: СВО продолжится, пока Киев не будет готов к мирному урегулированию

Москва7 июл Вести.Россия продолжит специальную военную операцию на территории Украины до того момента, пока Киев не проявит готовность к мирному урегулированию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей отметил он в ходе беседы с журналистами

По его словам, ситуация может пойти по мирной траектории, если киевский режим "проявит добрую волю" и готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.

С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. Только в июне освобождено 29 населенных пунктов. На днях установлен российский контроль над городом Константиновка.

В субботу на совещании с военными президент РФ Владимир Путин заявил, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.