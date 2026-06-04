Рябков сообщил, что Россия будет продолжать СВО столько, сколько потребуется

Рябков: Россия будет продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется Рябков сообщил, что Россия будет продолжать СВО столько, сколько потребуется

Москва4 июн Вести.Россия будет продолжать специальную военную операцию столько, сколько необходимо. Об этом рассказал представителям СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Так долго, как потребуется приводит РИА Новости слова Рябкова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до конца суток. Песков подчеркнул, что для этого главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо дать приказ ВСУ покинуть территории российских регионов. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва неоднократно заявляла об этом условии.