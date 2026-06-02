Москва2 июнВести.Россия предпочла бы урегулировать украинский конфликт мирным путем, однако спецоперация продолжится, если киевский режим будет и далее отказываться от переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что РФ достигнет своих целей.
Мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путемсказал Песков журналистам
В то же время он подчеркнул, что если Киев продолжит затягивать переговорный процесс, а также отказываться от настоящих мирных переговоров, спецоперация будет идти и далее.