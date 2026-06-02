Песков: СВО продолжится, если Украина будет отказываться от переговоров

Песков рассказал о последствиях отказа Киева от переговоров

Москва2 июн Вести.Россия предпочла бы урегулировать украинский конфликт мирным путем, однако спецоперация продолжится, если киевский режим будет и далее отказываться от переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ достигнет своих целей.

Мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем сказал Песков журналистам

В то же время он подчеркнул, что если Киев продолжит затягивать переговорный процесс, а также отказываться от настоящих мирных переговоров, спецоперация будет идти и далее.