Небензя: РФ будет добиваться целей СВО, пока Зеленский не выполнит ряд условий

Москва19 мая Вести.Россия продолжит идти к выполнению целей спецоперации, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнит ряд условий, в том числе вывод Вооруженных сил Украины из российских регионов. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Кроме того, в качестве условий Небензя назвал прекращение огня и переход к обсуждению справедливого и устойчивого мира.

До тех пор, пока он этого не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат Вооруженные силы Российской Федерации заявил он на заседании Совбеза ООН по теме Украины

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что рассчитывать на серьезные переговоры при Зеленском не стоит.