Небензя: Зеленский экспортирует по всему миру наемников и оружие Небензя рассказал, почему украинский конфликт еще не урегулирован

Москва21 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский занимается экспортом наемников и оружия по всему миру. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

В реальности он [Зеленский] экспортирует только наемников и оружие, которые появляются в конфликтных точках по всему миру отметил Небензя

Постпред РФ при ООН также подчеркнул, что глава киевского режима и его европейские союзники не стремятся к миру. Их главная цель - продолжить конфликт.

Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны. И это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован подчеркнул российский дипломат

Ранее политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью ИС "Вести", что Россия вряд ли получит реальные гарантии безопасности по окончании боевых действий на Украине. По его мнению, все это превратится в замороженный конфликт. Он также добавил, что затрудняется сказать, сколько именно территорий будет под контролем РФ.