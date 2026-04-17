Миршаймер считает, что РФ получит на Украине замороженный конфликт Миршаймер: подлинного мирного соглашения между Россией и Украиной не будет

Москва17 апр Вести.Россия не сможет получить реальные гарантии безопасности по окончании боевых действий на Украине, все это превратится в замороженный конфликт. Такое мнение выразил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

По словам политолога, Россия победит в конфликте на Украине на поле боя, однако не сможет получить истинные гарантии безопасности для россиян на новых территориях.

Думаю, в итоге вы получите замороженный конфликт. Думаю, русские в конечном счете победят на поле боя. Как именно будет выглядеть победа, сказать трудно сказал Миршаймер

Он добавил, что также трудно сказать, сколько именно территорий будет под контролем России.

По мнению американского политолога, Европа также не сможет дать России необходимые гарантии безопасности, и между странами останутся лишь "испорченные отношения".

Подлинного мирного соглашения между Россией и Украиной не будет. И после окончания этой войны в Европе не появится такая архитектура безопасности, которая предоставила бы России гарантии безопасности. Этого просто не будет. Будет замороженный конфликт между Россией с одной стороны, и Украиной с Европой с другой, останутся лишь испорченные отношения считает политолог

По мнению Миршаймера, решение США продвигать вступление Украины в НАТО было ошибкой, и последствия этого будут ощущаться десятилетия.