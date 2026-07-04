Москва4 июл Вести.Спецоперация на Украине продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков KP.RU.

Он также назвал освобождение российскими военными Константиновки в ДНР успехом в преодолении важного укрепрайона, который, по мнению Украины, был абсолютно неприступным.

Наши военные доказали обратное. Специальная военная операция будет продолжаться сказал Песков

Накануне российский президент Владимир Путин на совещании с военными о ходе СВО заявил, что освобождение города Константиновка имеет важное стратегическое значение и открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.