Москва3 июлВести.Российский лидер Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью за Вооруженными силами РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Стратегическая инициатива (в зоне специальной военной операции – Прим. ред.) полностью за намисказал он
Песков также сообщил о полном освобождении российской армией населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили 11 населенных пунктов в зоне СВО.