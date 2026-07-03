Песков: Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте полностью за РФ

Песков: Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте полностью за РФ Песков: Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте полностью за РФ

Москва3 июл Вести.Российский лидер Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью за Вооруженными силами РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Стратегическая инициатива (в зоне специальной военной операции – Прим. ред​​​.) полностью за нами сказал он

Песков также сообщил о полном освобождении российской армией населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили 11 населенных пунктов в зоне СВО.