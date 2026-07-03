Москва3 июлВести.Президент РФ Владимир Путин отметил растущие темпы наступления российских подразделений по всей линии фронта. Об этом глава государства заявил в рамках посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Путин особо отметил положительную динамику в действиях российских бойцов.
Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, нарастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронтазаявил Путин
3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении города Константиновка в ДНР. Он отметил, что населенный пункт был зачищен от войск противника благодаря героическим действиям российских бойцов.