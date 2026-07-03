Путин: темпы наступления ВС РФ по всему фронту растут

Вооруженные силы РФ наращивают темпы наступления по всему фронту, заявил Путин Путин: темпы наступления ВС РФ по всему фронту растут

Москва3 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин отметил растущие темпы наступления российских подразделений по всей линии фронта. Об этом глава государства заявил в рамках посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Путин особо отметил положительную динамику в действиях российских бойцов.

Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, нарастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта заявил Путин

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении города Константиновка в ДНР. Он отметил, что населенный пункт был зачищен от войск противника благодаря героическим действиям российских бойцов.